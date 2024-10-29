وفد من حركة امل زار محافظي بيروت وجبل لبنان ورئيس بلدية بيروت وبحث معهم ملف النازحين

زار وفد من حركة امل في إطار المتابعات اليومية لملف النازحين في مراكز الايواء والمنتشرين في المنازل على جميع الأراضي اللبنانية، ضم مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي بسام طليس ومسؤول اقليم بيروت محمد عباني ومسؤول منطقة بيروت زياد الزين محافظ بيروت القاضي مروان عبود .

وقد إطلع الوفد من المحافظ عبود على عمل هيئة الطوارئ في المحافظة وما يقدم للنازحين من مساعدات وخدمات، وشدد الوفد على ضرورة ان تشمل المساعدات العائلات التي تسكن في بيوت مستأجرة او لدى الاقارب والاصدقاء وهي بأعداد كبيرة.

وشكر طليس باسم قيادة حركة امل المحافظ وفريق عمل لجنة الطوارئ مثنياً على العمل الجبار الذي يقومون به رغم قلة الامكانيات.

بدوره، محافظ بيروت شرح للوفد اليات عمل المحافظة وعرض اعداد المراكز والانتهاء من احصاء اعداد العائلات المتواجدة في المنازل للبدء بتقديم المساعدات لها في القريب العاجل، ونوه عبود بجهود فريق عمل حركة امل في مراكز الايواء في العاصمة بيروت وبتعاونهم مع هيئة الطوارئ في المحافظة، واشاد بالدور الوطني للرئيس نبيه بري واهتمامه بملف النازحين.

ومن مكتب المحافظ توجه الوفد للقاء رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش واطلعوا منه على ما تقوم به فرق البلدية تجاه مراكز النزوح في العاصمة بيروت والتنسيق المستمر مع اللجان الحركية في المدارس ومراكز الايواء.

طليس زار ايضاً محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بحضور مسؤول البلديات في الاقليم علي الحاج، وذلك للإطلاع على عمل لجنة الطوارئ هناك ودور المحافظة في متابعة ملف النازحين الموزعين على مراكز الايواء هناك، طليس نوه بالموقف الوطني لاهالي قرى ومدن جبل لبنان على احتضانها للنازحين من الجنوب والبقاع والضاحية، واستغل طليس اللقاء لمطالبة وزارتي الداخلية والمالية بضرورة الإسراع في تحويل اموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي لتتمكن الاتحادات والبلديات من مواجهة ازمة النزوح والاعباء الجديدة الملقاة على عاتق الاتحادات والبلديات.

وشكر طليس المحافظ مكاوي على متابعته وجهوده تجاه اهلنا النازحين من مختلف المناطق اللبنانية الى قرى وبلدات جبل لبنان، داعياً الى التركيز على المناطق الجبلية المرتفعة وتأمين وسائل التدفئة مع حلول فصل الشتاء.