المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: إيران تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200%

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن سلطات إيران "تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200%". ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في المنطقة بعد الهجمات المباشرة بين إيران وإسرائيل واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.

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