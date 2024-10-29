وزارة الأمن الصينية تعلن عن مصادرة أجهزة تجسس على سطح المحيط وفي أعماق البحر

أعلنت وزارة الأمن الوطني الصينية أنها صادرت أجهزة تجسس على سطح المحيط وفي أعماق البحر، بما في ذلك "منارات" تحت الماء يمكن أن توجه عبور الغواصات الأجنبية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها اكتشفت أجهزة كانت مخبأة في قاع المحيط وكانت ترسل معلومات يمكن أن "تمهد مسبقا لساحة المعركة"، وذكرت أن "قوات الأمن الوطني ضبطت مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية الخاصة المستخدمة في التجسس على المعلومات والبيانات البحرية، مخبأة في مساحات البحر الواسعة"، دون أن تحدد مكان العثور على تلك الأجهزة.

وأوضحت الوزارة أن "بعض الأجهزة تعمل بمثابة "عملاء سريين"، بحيث تنجرف وتطفو مع الأمواج، وتراقب الوضع في مياهنا الإقليمية في الوقت الفعلي".

وأضافت: "يعمل البعض الآخر بمثابة "منارات" تحت الماء، توضح الاتجاه للغواصات الأجنبية التي غزت مياهنا".