77 قتيلا وعشرات المفقودين في حصيلة جديدة للقصف الإسرائيلي على مبنى في بيت لاهيا شمالي غزة

أفادت قناة الجزيرة عن 77 قتيلا وعشرات المفقودين في حصيلة جديدة للقصف الإسرائيلي على مبنى في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكان قد كشف مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة حسام أبو صفية، عن "أننا لا نستطيع إسعاف عشرات المصابين في مجزرة بيت لاهيا بسبب نقص الإمكانات".

وأفاد في تصريح لقناة الجزيرة بأن "جيش الاحتلال يقصف محيط المستشفى أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا"، مضيفا "على العالم التحرك وعدم الاكتفاء بالتفرج على حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وتابع مدير المستشفى: "معظم المصابين في مجزرة مشروع بيت لاهيا قد يستشهدون بسبب نقص الإمكانات"، وأكد أن "القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى لم يتوقف منذ ساعات والعالم لا يزال يتفرج".