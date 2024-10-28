الكل مقابل الكل.. إعلام عبري ينشر مقترح حماس الجديد للصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت قناة "كان" الإسرائيلية نقلا عن مصادر قطرية، الإثنين، إن حركة حماس طرحت اقتراحا لصفقة "الكل مقابل الكل".

وذكرت القناة العبرية نقلا عن مصادرها، أن مقترح حماس يعني "الإفراج عن جميع الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل والفوري من قطاع غزة".

وقال مصدر فلسطيني في قطر: "بعد اغتيال يحيى السنوار لم يعد لدينا ما نخسره ومتمسكون بشروطنا"، وفق ما نقلت القناة العبرية.

وأضاف المصدر الفلسطيني: "بعد انتهاء المناقشات في الدوحة، ستُجرى استشارة مع المجلس العسكري في غزة، ومن ثم ستقرر حماس الاتجاه الذي سنتخذه، وهذه المسألة لن تكون سريعة، حيث ستستغرق بضعة أيام بسبب صعوبات التواصل بين الدوحة وغزة".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن "جهود الحرب أصبحت بلا هدف ويجب إعادة تركيزها".

من جهتها، كشفت القناة 12 أنه "من المشكوك فيه أن يكون هناك إمكانية لتحقيق تقدم في المفاوضات، طالما تصر إسرائيل على عدم إنهاء الحملة العسكرية على حماس".

فيما تظاهر عدة مئات في إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى في قطاع غزة، والذي يبلغ عددهم حوالي 100 أسير تعتقد إسرائيل أن نصفهم على قيد الحياة، على أقل تقدير.