شق دماغه بقفل البوابة.. تحقيق في اعتداء مُدرس على طالب بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار

تداول مستخدمو موقع "فيسبوك" تدوينات بتعرض طالب في مدرسة سيدي غازي الثانوية التابعة لإدارة سيدي غازي التعليمية في كفر الشيخ، للاعتداء على يد معلم، استخدم قفل بوابة المدرسة في إحداث إصابة الطالب داخل الحرم المدرسي.

رضا فتحي والد الطالب، صرح لـ"الخليج 365"، بأن المعلم اعتدى على ابنه بالسب والشتم دون مبرر واضح، وأثناء رفض الطالب لهذه الإهانات، ضربه بالقفل، مما أدى إلى إصابته.

وكشف تقرير طبي صادر عن مستشفى كفر الشيخ العام، تحت رقم 8776، أن الطالب يعاني من جرح قطعي طوله 1 سم في الجبهة أعلى الحاجب الأيمن، بالإضافة إلى جرح قطعي بطول 3 سم خلف الأذن اليمنى، مشيرًا إلى أن الإصابات حدثت نتيجة اعتداء من طرف آخر.

في المقابل، أوضح الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الواقعة قيد المتابعة مع إدارة سيدي غازي التعليمية، حيث أشارت التحقيقات الأولية أن الخلاف بين الطالب والمعلم وقع خارج نطاق المدرسة، وليس داخلها كما أشيع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تكليف مدير إدارة سيدي غازي التعليمية بتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من ملابسات الحادث. وستعمل اللجنة على فحص كافة التفاصيل، بما في ذلك احتمالية وجود اعتداء متبادل بين الطالب وأسرته والمعلم خارج المدرسة، للوصول إلى الحقيقة الكاملة وتهدئة حالة الجدل المحيطة بالواقعة.