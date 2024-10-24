شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشاركة السيسي في قمة بريكس يعزز الشراكة الثنائية والتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب ، الأمين العام للحزب، أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة السادسة عشر لتجمع بريكس المنعقدة في مدينة كازان الروسية تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، يعود على مصر بالكثير من المكاسب الاقتصادية والتجارية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من دول تجمع بريكس .

وأضاف أبو هميلة، أن الرئيس السيسي تناول في كلمته التي ألقاها بقمة تجمع بريكس التنمية الشاملة وجهود الإصلاح الاقتصادي التي نفذتهم مصر إضافة لتحسن مناخ الاستثمار المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية, كما طرح الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, موضحا أن ذلك يسهم في تدفق وجذب الاستثمارات الخارجية من دول التجمع في شرايين الاقتصاد المصري، خاصة وأن حجم الناتج الإجمالي المحلي لأعضائ التجمع تبلغ نحو 30 تريليون دولار، ويمثل نحو 30% من حجم اقتصاد العالم, ويستحوذ على 25% من صادرات العالم, وينتج نحو 35% من الحبوب في العالم، لكونه يضم أكبر الاقتصادات عالميا .

أوضح أبو هميلة، أن عقدالرئيس السيسي لقاءات ثنائية مع زعماء وقادة العالم المشاركين في القمة من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول التجمع, سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من دول التجمع لمصر, كما سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع خاصة لو تمت التجارة البينية بالعملات المحلية ما يعمل على تقليل الضغط على العملة الدولارية, كما أنه يفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بأسواق هذه الدولة خاصة بعد زيادة أعدادها, خاصة وأن دول التجمع من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لها خلال العام الجاري الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع بنسبة كبيرة .

تابع أبو هميلة، أن مشاركة الرئيس السيسي بهذه القمة يعزز من الشراكات الاقتصادية الثنائية بين مصر ودول التجمع, كما أنه سيعظم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجارى لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصرى, موضحا أن اتجاه بريكس لطرح عملة جديدة خاصة مع زيادة عدد الدول المنضمة للتجمع يسهم في تنمية التجارة البينية بين مصر ودول التجمع ويقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة ما يحسن من قيمة الجنيه, خاصة وأن الصين أكبر مصدر للمواد الخام عالميا ما يسهم في زيادة حجم وارداتها لمصر بالعملة المحلية ما يساعد مصر في دعم وتنمية الصناعة الوطنية وتعظيمها ونجاح الدولة في تعميق التصنيع المحلي تصنيع أغلب المنتجات المستوردة حتى نصل للاعتماد بنسبة كبيرة على المنتج المحلي فيما بعد .