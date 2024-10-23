تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة بسبب القصف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تأجيل الجولة الثالثة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، بسبب القصف المكثف والنزوح الجماعي، وانعدام إمكانية الوصول إلى شمال القطاع، وعدم وقف إطلاق النار.

ودعت المنظمة إلى هدنة إنسانية ضرورية لنجاح حملة التلقيح، لتمكن من تطعيم 90% الأطفال لوقف تفشي شلل الأطفال ومنع انتشاره, وبما يسمح أيضًا بتسليم إمدادات التطعيم إلى المرافق الصحية.

وأشارت إلى أن التأخير في إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح ويؤدي إلى انتشار شلل الأطفال بشكل أكبر في قطاع غزة ومجاورها, مشددة على ضرورة وقف تفشي الفيروس في أقرب وقت ممكن، قبل أن يصاب المزيد من الأطفال بالشلل.

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