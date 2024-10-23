أسعار الذهب ارتفعت لمستويات قياسية جديدة بسبب الصراعات في الشرق الأوسط والانتخابات الاميركية

ارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة اليوم إذ تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الغموض الذي يكتنف الأوضاع العالمية، بسبب الصراعات في الشرق الأوسط واقتراب الانتخابات الأميركية.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2749.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.37 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2764 دولارا.

وعادة ما يكون الذهب وسيلة للتحوط في مواجهة الغموض في الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.

وبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) منذ الشهر الماضي دورة تيسير نقدي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وأظهرت أداة سي.إم.إي التابعة لفيد ووتش أن الاحتمالات التي تشير إلى أن المركزي الأمريكي سيتخذ خطوة مماثلة الشهر المقبل تلاشت لكن متعاملين يرون فرصة بنسبة 92 بالمئة لخفض بربع نقطة مئوية. وتراجع أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 34.67 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ أواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1033.88 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1078.72 دولار.