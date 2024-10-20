السعودية تواصل الجسر الجوي الاغاثي الى لبنان لليوم الثامن على التوالي

استمر الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لليوم الثامن على التوالي، بدعم من المملكة العربية السعودية، حيث وصلت طائرة مساعدات تتضمن مواد غذائية وإغاثية وأدوية وحليب أطفال لدعم الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.

كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والايوائية وحليب الأطفال والخبز للعائلات النازحة بمحافظة الشمال، بحيث تم استهداف اليوم أكثر من 1100 فرد ضمن 5 مراكز إيواء لدعم احتياجاتهم الإنسانية، بحضور وفد من المركز برئاسة فهد عائض سلطان العصيمي والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدعم والتضامن مع المجتمعات المتضررة وتحسين أوضاعهم المعيشية.