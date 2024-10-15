التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في "التيار" طارق صادق. كذلك استقبل السفير المصري علاء موسى في حضور النائب سليم عون وصادق. وتركز البحث على سبل وقف النار والحرب الإسرائيلية على لبنان، ودعم قطر ومصر للبنان خاصة في ملف المساعدات الإنسانية. كما كان بحث في إنجاز الإنتخابات الرئاسية بتوافق لبناني.

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بحث مع سفيري قطر ومصر في سبل وقف إطلاق النار بلبنان وملف الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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