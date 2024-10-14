الابيض اكد ان غالبية الأدوية موجودة وتكفي لنحو الـ4 الى 5 أشهر: هناك تقريبًا 150 شهيدا من العاملين الصحيين ورجال الاطفاء

طمأن وزير العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض أن القطاع الصحي صامد بظل الظروف الراهنة وبدعم من المساعدات الخارجية، لافتا إلى أنه لا شك أن مواردنا ليست غير محدودة ونعمل بكامل طاقتنا.

وفي حديث تلفزيوني، أكد الابيض ان "غالبية الأدوية موجودة وتكفي لنحو الـ4 الى 5 أشهر، كاشفا أننا "وجدنا حلّا للأدوية الاخرى الدورية بمساعدة الميدل ايست".

وأوضح أن "هناك تقريبًا 150 شهيدا من العاملين الصحيين ورجال الاطفاء وأكثر من 250 جريج و13 مستشفى خارج الخدمة"، وقال:" نعدّ ملفا مع نقابة المحامين في بيروت لتقديم الشكوى لمجلس الامن او للمنظمات حقوقية".

ولفت الابيض أن "الجاليات اللبنانية كانت تعاني من مشكلة الثقة مقابل إرسال المساعدات لذلك اتبعنا نظام شفافية يشبه النظام المعتمد لادوية السرطان يظهر على أي مستشفيات وُزّعت المساعدات".

وشدد وزير الصحة على أن "الاهمية تكمن في التعاون والتنظيم بين جميع عناصر القطاع الطبي والبلديات الفرق المتنقلة ولدينا خطوط ساخنة نتواصل من خلالها مع المرضى النازحين ونؤّمن احتياجاتهم من دون أي كلفة".