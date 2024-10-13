أنفاس تخترق الركام.. انتهاء عملية رفع عربيتي قطار المنيا من المياه- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - في مشهد مؤثر، اختتمت عملية رفع عربيتي قطار المنيا الذي شهد حادث تصادم مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

واستغرقت عملية الإنقاذ لركاب العربيتين عدة ساعات شهدت جهودًا مضنية من فرق الإنقاذ والحماية المدنية، الذين عملوا بلا كلل لانتشال الجثامين والمصابين من بين الركام المتناثر.

وعبر شهود عيان عن عمق امتنانهم للجهود المبذولة، مؤكدين على روح التعاون والتكاتف التي سادت المكان.

وأشاد المسؤولون بمهنية فرق الإنقاذ، مؤكدين على أهمية مثل هذه العمليات في تعزيز الثقة في كفاءة الأجهزة المعنية.

ورصدت كاميرا "الخليج 365" اللحظات الأولى لفتح شريط السكك الحديدية بموقع تصادم قطار المنيا، ومرور أحد القطارات.

ووقع حادث قطار المنيا في صباح اليوم الأحد، إثر اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما تسبب في سقوط أول عربتين من قطار النوم وعربة المحركات في ترعة الإبراهيمية.

وأصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا، كشفت فيه أنه جرى الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وفصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

وأشار البيان إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلف كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد، للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

وكان الحادث أسفر عن 22 شخصا، وفقا لبيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة المنيا، فيما جرى انتشال جثة أول حالة وفاة في وقت لاحق على مسافة 30مترًا من موقع التصادم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن وخروج 19 مصابا، بعد تلقيهم العلاج، واستمرار حجز مصابين لتلقي العلاج بمستشفى المنيا العام، ونقل حالة وفاة من موقع الحادث لمستشفى المنيا العام.