دبور بحث مع لازاريني بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ورعايتهم من الجوانب كافة

التقى السّفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، المفوّض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا" فيليب لازاريني، بحضور مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس.
وأوضحت السّفارة في بيان، أنّه "جرى خلال اللّقاء، بحث بأوضاع اللّاجئين الفلسطينيّين في لبنان، خاصّةً في هذه الأوضاع الصّعبة، ورعايتهم من الجوانب كافّة. وتمّ البحث بموضوع عيادات "الأونروا" المغلقة في المخيّمات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتأمين الدّواء إلى مُستحقّيه، إضافةً إلى الإسراع بإغاثة النّازحين في أماكن تواجدهم، بتقديم العون لهم ضمن خطّة الطّوارئ والاستجابة الّتي أعلنتها وكالة "الأونروا" سابقًا".
ولفتت إلى أنّ "على صعيد تغطية الفاتورة الاستشفائيّة، بخاصّة في هذه الظّروف الصّعبة الّتي تواجه اللّاجئين الفلسطينيّين في لبنان، أكّد المفوض لازاريني التزامه ببذل الجهود مع الشّركاء لتأمين رفع قيمة التّغطية".
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