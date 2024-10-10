حماس: مذبحة مدرسة رفيدة تضاف لجرائم يرتكبها الاحتلال بغطاء أمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت حركة حماس، أن مذبحة مدرسة رفيدة في دير البلح والمجازر في القطاع، جرائم حرب يرتكبها الاحتلال بغطاء أمريكي، مؤكدة أن المجازر متواصلة على مرأى ومسمع من العالم، دون أن يحرّك ساكنًا.

وقالت حركة حماس في بيانها: مذبحة جديدة بشعة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي في مدرسة رفيدة المكتظة بالآلاف من النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أغارت عليها طائراته الحربية بعدد من الصواريخ، ما أدى لارتقاء أكثر من 26 شهيدًا، إضافة إلى العشرات من المصابين، جلّهم من النساء والأطفال والشيوخ؛ والمجازر التي تُرتَكَب في رفح وفي شمال قطاع غزة وخاصة جباليا؛ جرائم صهيونية بغطاء أمريكي ضمن حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.

جرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني:

أضافت حماس: أن هذه المذبحة الوحشية، التي ارتُكِبَت في وقت يُطبق فيه جيش الاحتلال الفاشي على شمال قطاع غزة ويُعمِل فيه تنكيلاً وقتلاً؛ تُعَدّ امتداداً لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، على مدار عام كامل من الإبادة، مارس فيها جيش الاحتلال الإرهابي أبشع عمليات الاستهداف المتعمّد للمدنيين العزل، في الأحياء السكنية والبيوت ومراكز الإيواء والنزوح، وذلك بدعم من الإدارة الأمريكية الشريكة في هذه الإبادة.

وأشارت حماس، إلى أن الشعب الفلسطيني يتسائل أين المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وكافة مؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، وأين الدول العربية والإسلامية من اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات الاحتلال الفاشي غير المسبوقة للقوانين الدولية والإنسانية.

ولفتت حماس، إلى أن المجازر متواصلة على مرأى ومسمع من العالم، دون أن يحرّك ساكنًا، يمثل سلوكًا مريبًا يُنذِر بانهيار كامل للمنظومة الدولية بأسسها وقوانينها وقِيَمها كافة.