شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات مدمرة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في النيجر إلى 339 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الأمطار فى النيجر

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار فى النيجر إلى 339 شخصًا فى جميع أنحاء البلاد منذ يونيو الماضى.وأفاد بيان لوزارة الداخلية بالنيجر أن البلاد تعرضت لفيضانات مدمرة تسببت في وفيات وخسائر ومادية، فقد لقي 339 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب 383 آخرون، وتضرر أكثر من مليون شخصًا.وأشار البيان إلى تأثر أربع مناطق بشدة وهي مارادي و تاهوا و زيندر ودوسو الى جانب العاصمة نيامي.ومنذ عدة سنوات تتكرر الفيضانات في جميع أنحاء النيجر خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر غير أنها كانت مدمرة بشكل خاص هذا العام.