البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لحزب الله في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين

اشار البنتاغون الى أننا "ندعم استهداف إسرائيل لحزب الله في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين"، معتبرا أن "إرجاء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن لن تؤثر على مشاوراتنا الثنائية".
ولفت الى اننا "كنا واضحين للغاية بأننا لا نسعى إلى الحرب مع إيران".
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