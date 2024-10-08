شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يثمن موقف مصر الرشيد فى دعم الأشقاء والقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن اعتزازه وتقديره العميق للموقف الحكيم والرشيد لجمهورية مصر العربية في دعم الأشقاء، وتعزيز أولويات العمل العربي المشترك، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جاء ذلك تأكيدًا لما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حضوره تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية.

وأكد الحزب فى بيان له، أن الرئيس السيسي قد قدم رؤية ثاقبة تتجاوز التحديات الراهنة، مشددًا على أن مصر قد حققت انتصارات خلال فترة حرب أكتوبر 1973، وذلك بفضل الإرادة القوية والرؤية الاستراتيجية التي سبقت عصرها،وأشار الرئيس إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجى للدولة المصرية، وأنه لا توجد لدى مؤسسات الدولة أو القوات المسلحة أي أجندات خفية.

كما أضاف الحزب أن تأكيد الرئيس على أهمية السلام والتنمية كأبعاد أساسية للعمل الوطني يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ الشفافية والوضوح في سياستها الخارجية؛ فالحرب هي الاستثناء، بينما يبقى السلام والبناء والتنمية هما الأساس الذي تسعى مصر لتحقيقه في كافة المجالات.

وأشاد الحزب بالرؤية العبقرية للقيادة السياسية المصرية التي، منذ حرب أكتوبر، اتخذت السلام منهجًا استراتيجيًا، مما يعكس حسن التقدير وفهم الواقع الإقليمى، إن الأوضاع الحالية في المنطقة تؤكد أن هذه الرؤية كانت سابقة لعصرها، وهو ما يعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي للسلام في المنطقة.

وفي الختام، يعلن حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل للرؤية المصرية بقيادة الرئيس السيسي وتفويضه في كل ما يتخذ من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري، ويؤكد على أهمية الاستمرار في تعزيز الجهود المبذولة لدعم القضايا العربية العادلة، خاصةً القضية الفلسطينية، والعمل نحو تحقيق أمن واستقرار المنطقة.