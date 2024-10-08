وزير خارجية إيران يبدأ اليوم جولة تشمل السعودية ودولًا بالمنطقة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه سيتوجه اليوم إلى السعودية ودول المنطقة لمواصلة "المشاورات لوقف جرائم الكيان الصهيوني"، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الإيرانية.
وقال عراقجي في تصريح على هامش ملتقى "طوفان الأقصى.. بداية نصر الله": "تستمر مشاوراتنا بشأن التطورات في المنطقة لمنع جرائم الكيان الصهيوني. فبعد المشاورات في نيويورك والدوحة، قمت بزيارة إلى بيروت ودمشق. وسأواصل هذا المساء هذه الزيارات وأتوجه إلى السعودية ودول المنطقة ونسعى لاتخاذ تدابير لوقف هذه الجرائم".
وأضاف: "سياسة إيران هي دعم المقاومة ولن نحيد عن ذلك بأي شكل من الأشكال. لقد قلنا مرات عديدة أن إيران لا تريد الحرب، رغم أننا لا نخشى الحرب. نحن مستعدون لأي سيناريو وقد تم تحديد جميع الأهداف الضرورية. سياستنا هي وقف الصراعات والوصول إلى هدنة مقبولة وتحظى بموافقة المقاومة".
ولفت عراقجي إلى "أننا طلبنا رسميا عقد قمة استثنائية لقادة الدول الإسلامية. ولا يزال الأمين العام يجري بعض المشاورات".
وفيما يتعلق بالاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، قال: "إن العلاقة بيننا وبين مجلس التعاون شهدت منعطفات كثيرة، ولكن هناك إرادة للتعاون. لدينا تبادل للزيارة مع كل الدول".
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