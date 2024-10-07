وزير الإسكان العمانى: تجربة مصر فى البناء والتعمير ثرية ونموذج ملهم فى التخطيط

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، إن التجربة المصرية في الإسكان والبناء والتعمير تعد تجربة ثرية وناجحة، ونموذجًا ملهمًا في التخطيط.

وأضاف الشعيلي في تصريح له، على هامش أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر "توبر العمران" أن التجربة المصرية في مجال التعمير تتميز بالنضج، لافتًا إلى أن اطلاعه على أركان تلك التجربة أثبت له عدة حقائق، أبرزها أن شركات التطوير العقاري أصبحت رائدة نتيجة لما اكتسبته من خبرات جراء مشاركتها بعدد كبير من المشروعات العملاقة، فضلًا عن قدرة الشركات في مصر على سرعة التنفيذ بمواصفات قياسية عالمية، معربًا عن رغبته في استقطاب عدد أكبر من الشركات المصرية للعمل في السوق العمانية.

وتابع الشعيلي قائلا: "زرنا عددًا من المدن المصرية الجديدة، ووجدنا أنها تعكس معنى واضحًا للاستدامة، كما أن تلك المدن تمثل آلية للدمج بين العنصر السياحي والاسكاني"، مجددًا التأكيد على أن السلطنة مهتمة بتعزيز الشراكة مع السوق المصرية بمجال الإسكان والتخطيط العمراني باعتباره سوقًا ناضجة متكاملة وملهمة بهذا المجال.