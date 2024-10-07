جيش الاحتلال يحذر من التواجد على الشواطئ أو دخول البحر جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد أو لأي استعمال آخر من خط نهر الأولي جنوباً، بإخلاء الشاطئ والبحر فورا جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: ‏نشاط حزب الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده حيث سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله.

وأضاف جيش الاحتلال: ‏من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى إشعار آخر، التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبًا يشكلان خطرًا على حياتكم