جنبلاط: لا يستطيع وزير خارجية ايران أن يعطينا دروسا بالمواجهة والكلام الذي صدر عن اللقاء الثلاثي واضح ومجلس النواب هو الذي يُقرر

اشار رئيس حزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الى انه لا يستطيع وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن يعطينا دروسا في المواجهة، والكلام الذي صدر عن اللقاء الثلاثي واضح ومجلس النواب هو الذي يُقرر.

ولفت جنبلاط في تصريح تلفزيوني، الى ان البيان الذي صدر عن الاجتماع الثلاثي في عين التينة كان واضحاً لناحية وقف إطلاق نار وعدم ربط غزة بلبنان والذهاب نحو انتخابات رئاسية، وسمحت لنفسي في الاجتماع اليوم بالقول إننا لسنا بحاجة إلى دروس في المواجهة من أي جهة.

واوضح بان المواطن اللبناني في الجنوب عرضة للتهجير والاستباحة، ونحن نتحدث باسم المواطن اللبناني الذي يتعرض للتهجير والاستباحة والتدمير في الجنوب لذلك يجب تطبيق القرار 1701 و1559 وبعدها نتحدث عن الاستراتيجية الدفاعية وموضوع سلاح الحزب.

واردف "عندما اجتمعنا عند رئيس مجلس النواب نبيه بري وضعنا اسس لإمكانية الوصول إلى حل أو تسوية في الداخل وتطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش.