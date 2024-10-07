شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون النيابية: الإصلاح الاقتصادى نبت وطنى ولا أحد يفرض على مصر شيئًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن مصر عضو فاعل فى المجتمع الدولى وحريصة على أن تكون لديهاعلاقات دبلوماسية مع كل الدول، وهى من أوائل الدول التى ساهمت فى البنك الدولى.

وأضاف فوزى ليس صحيحا أنه يوجد شيء مفروض على مصر، وبرامج الإصلاح الاقتصادى لها معايير وقواعد، وأى خطة تتقدم بها الجهات هى نبتة وطنية ولا يفرض على مصر أى شيء، والاتفاقيات الدولية تمر بمراحل متعددة قبل إقرارها.

فيما أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هذه الاتفاقية تحافظ على قوة مصر التصويتية فى صندوق النقد الدولى وليس له علاقة بالاقتراض.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.