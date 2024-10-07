الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من اليمن إلى وسط إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم إطلاق صاروخ أرض أرض من اليمن إلى وسط إسرائيل، وصفارات الإنذار تدوي في عشرات البلدات الإسرائيلية في منطقة تل أبيب الكبرى".

وافادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "توقف حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.

وكانت قد هاجمت إيران إسرائيل مساء الثلاثاء عبر إطلاق 200 صاروخ بسكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب "أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ"، وقال الحرس الثوري إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.