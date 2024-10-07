كشفت كتائب القسام أولى ساعات "طوفان الاقصى"، ولفتت الى انه شهدت الساعة 6:25 من صباح السبت السابع من تشرين الاول 2023، تنفيذ هجوم منسق ومتزامن بين كافة تخصصات وأسلحة كتائب القسام براً وبحراً وجواً على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. وذكرت بان الهجوم تم تحت غطاءٍ صاروخيٍ مكثف استهدف المواقع العسكرية والمستوطنات ومنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو.
ولفتت "القسام" الى انه بلغ عدد صواريخ القسام في الضربة الأولى 5500 صاروخ وقذيفة، كما شارك 4500 مقاتلاً من قواتنا في عملية "طوفان الأقصى"، 3000 منهم لعمليات المناورة و1500 لعمليات الدعم والإسناد. وفي أقل من ساعتين نجحنا في اختراق الجدار الزائل والإغارة على جميع مواقع الفرقة المعادية وعددها 15 موقعاً عسكرياً، فضلاً عن الهجوم على 10 نقاط تدخل عسكرية وعلى فصيل الحماية المتواجد في 22 مستوطنة؛ ودمرنا الفرقة المعادية والسيطرة على قاعدة "رعيم" العسكرية التي كانت مفخرة جيش الاحتلال.
واعلنت كتائب القسام بانه دمرنا واستهدفنا 1592 آلية عسكرية للاحتلال خلال معركة "طوفان الأقصى" حتى الآن، تنوعت بين دبابة وناقلة جند وجرافة عسكرية، إضافة إلى استهداف مقرات تجمع وتحصن الجنود، كما اعترف العدو بمقتل 726 ضابطًا وجنديًا له، ونواصل كتابة التاريخ وتسديد الضربات للقوات المتوغلة في قطاع غزة لإجبارها على التراجع ودحرها عن أرضنا المباركة.
كانت هذه تفاصيل خبر القسام كشفت أولى ساعات "طوفان الاقصى": دمرنا 1592 آلية خلال المعركة والعدو اعترف بمقتل 726 ضابطًا وجنديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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