نقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قوله انه "ليس لدينا تأكيد على مقتل رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: ليس لدينا تأكيد على مقتل هاشم صفي الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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