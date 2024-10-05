طرابلسي طالب الحلبي انقاذ العام الدراسي بحلّ وطني تربوي شامل

طالب النائب ادكار طرابلسي "وزير التربية عباس الحلبي انقاذ العام الدراسي بحلّ وطني تربوي شامل يؤمّن التعليم للطالب النازح والمُقيم. نعم لحلّ ذكي يهتم بوضع 464945 طالب مدرسي ومهني وجامعي نازح، وإعادة توزيع 35590 استاذ نازح رسمي وخاص. وايجاد بديل لِ620 مدرسة ومعهد استُخدموا للإيواء".

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