وسط استعدادات للهجوم على إيران.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن قائد القيادة الوسطى الأمريكية يصل إلى إسرائيل وسط استعدادات للهجوم على إيران.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه.

بدورها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الاستعدادات للرد على الهجوم الإيراني جارية وستكون العواقب خطيرة وكبيرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن رد طهران على أي عدوان إسرائيلي سيكون أقوى وأشد، مؤكدا أنه يمكن لتل أبيب اختبار إرادة إيران.

وأشار عراقجي إلى أن زيارته إلى دمشق وبيروت رسالة بأن إيران ستقف دائما إلى جانب المقاومة تحت أي ظرف.

وحذّر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أمس الجمعة، من أن "الضربة القادمة ستكون أشد قوة ودماراً إذا ارتكب العدو أي حماقة أو أخطأ في تقديراته".

جاء هذا التحذير في ظل استعداد إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قواعدها الجوية مساء الثلاثاء الماضي.