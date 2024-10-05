النمسا تؤكد استمرار بقاء جنودها العاملين مع اليونيفيل في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت كلاوديا تانر، وزيرة الدفاع النمساوية، استمرار الجنود النمساويين المشاركين في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" في أداء مهامهم.

وقالت الوزيرة، إن القوات النمساوية العاملة ضمن قوات اليونيفيل تقوم بعمل هام في لبنان على مدى 13 عام وستواصل البقاء بالتشاور مع الشركاء الدوليين.

بدوره أكد المستشار كارل نيهامر، رئيس وزراء النمسا، عدم وجود علامات حاليا على انسحاب قوات بلاده العاملة ضمن قوات اليونيفيل، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن النمسا تشارك منذ عام 2011 في بعثة الأمم المتحدة في لبنان بوحدة لوجستية، حيث يتولى نحو 170 جندياً مسؤولية تخطيط وتنفيذ عمليات النقل.

ويتمركز الجنود النمساويون حاليا في معسكر الناقورة، على بعد نحو 110 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت.