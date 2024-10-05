عراقجي: ردنا على أي عدوان إسرائيلي سيكون أقوى وزيارتي لدمشق وبيروت رسالة بأن إيران ستقف لجانب المقاومة

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن "ردنا على أي عدوان إسرائيلي سيكون أقوى وأشد ويمكنهم اختبار إرادتنا

وأوضح في تصريح بعد لقاء المسؤولين السوريين في دمشق، أن "زيارتي إلى دمشق وبيروت رسالة بأن إيران ستقف دائما إلى جانب المقاومة تحت أي ظرف".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.