إعلام إسرائيلي: رصد نحو 30 صاروخا أطلقت من لبنان نحو الجليل الأعلى

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي "صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الأعلى".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن "رصد نحو 30 صاروخا أطلقت من لبنان نحو الجليل الأعلى".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.