ماكرون دعا إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة. واشار ماكرون في تصريحات لإذاعة "فرانس أنتر"، الى انني "أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة"، مؤكدا أن فرنسا "لا تقوم بتسليم أسلحة".

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