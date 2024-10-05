وزير الخارجية الإيراني: محور المقاومة سيواصل ثباته بفضل إرادة شعوبه

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاءه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، إن المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حقٌ مشروع، ويشيد بعملية "الوعد الصادق 2" التي أطلقتها إيران ضد كيان الاحتلال.

أكّد الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، أنّ العلاقات التي تربط سوريا مع إيران مهمة في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وشعوبها، وفي مقدمتها استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفلسطين وسوريا.

وقال الأسد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي في دمشق إنّ "المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حقٌ مشروع، وهي قوية في ظل الاحتضان الشعبي لها والإيمان بها".

ولفت إلى أنّ الردّ الإيراني على ما قام به الكيان الإسرائيلي من انتهاكاتٍ واعتداءات متكررة على شعوب المنطقة وسيادة دولها، كان رداً قوياً، وأعطى درساً لهذا الكيان الإسرائيلي بأنّ "محور المقاومة قادر على ردع العدو، وإفشال مخططاته"، وأنه "سيبقى قوياً ثابتاً بفضل إرادة وتكاتف شعوبه".

كما أشار الأسد إلى أنّ "الحل الوحيد أمام الكيان الإسرائيلي هو التوقف عن ارتكاب جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها".

"واثقون بقوة المقاومة"

بدوره، قال عراقتشي للرئيس الأسد إنّ إيران "على ثقةٍ بقوة المقاومة في لبنان وفلسطين وقدرتها على الوقوف في وجه آلة العدوان الإسرائيلي".

وشدد عراقتشي على ضرورة "التنسيق مع كل الدول الداعمة لوقف هذا العدوان".

كما بحث الأسد وعراقتشي خلال اللقاء سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأهمية تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللبنانيين في ضوء النزوح الكبير الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي.

وفي سياق زيارته لدمشق، التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، بسام صباغ، صباح اليوم، نظيره الإيراني والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان سبل حشد الدعم والمساعدة الدولية العاجلة للنازحين اللبنانيين في ضوء العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق، واتفقا على تكثيف التشاور بينهما في هذا الصدد.

بدورها، قالت مديرة مكتب الميادين في دمشق إنّ وزير الخارجية الإيراني وضع الرئيس السوري خلال لقائهما في صورة "مبادرة من أجل وقف إطلاق النار".