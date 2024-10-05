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مسؤول اميركي: الجيش الأميركي نفذ عدة ضربات على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن

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اعلن مسؤول أميركي في حديث لـ "رويترز" إن الجيش الأميركي نفذ عدة ضربات على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي في اليمن.

وأحجم المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن ذكر المزيد من التفاصيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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