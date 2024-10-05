اعلن مسؤول أميركي في حديث لـ "رويترز" إن الجيش الأميركي نفذ عدة ضربات على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي في اليمن. وأحجم المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن ذكر المزيد من التفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اميركي: الجيش الأميركي نفذ عدة ضربات على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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