القناة 13: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اتخذ قراراً بالرد على الهجوم الإيراني الأخير

أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد اتخذ قراراً بالرد على الهجوم الإيراني الأخير، في ظل تقارير تشير إلى تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وحزب الله.

ونقلت قناة 13 عن مجلس الوزراء الأمني أن إسرائيل ترغب في تنفيذ عملية كبيرة ضد إيران، لكنها تسعى لتجنب مسار قد يصرفها عن أهداف الحرب. ولفتت الى ان إسرائيل تسعى لضمان أن الرد على إيران لا يؤدي إلى تصعيد قد يشمل تبادل الضربات في المستقبل القريب، بحسب القناة الإسرائيلية.