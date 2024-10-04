وزير خارجية فرنسا سيزور السعودية وقطر والأردن قبل أن يصل إلى إسرائيل قبل السابع من تشرين الأول

يتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى السعودية مساء اليوم الجمعة في مستهل جولة تستمر أربعة أيام تنتهي في إسرائيل والضفة الغربية في إطار سعي باريس لإنعاش الجهود الدبلوماسية في المنطقة.
واوضح مصدر دبلوماسي فرنسي إن بارو سيزور السعودية وقطر والأردن قبل أن يصل إلى إسرائيل قبل السابع من تشرين الأول حين تحيي إسرائيل ذكرى مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على جنوب البلاد. ومن المقرر أن يزور بارو الضفة الغربية أيضا.
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