شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أعيرة نارية على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت قوة الشرطة في العاصمة السويدية لوكالة أنباء السويد (تي.تي) صباح اليوم الأربعاء إطلاق أعيرة نارية على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وأُجريت مكالمات طوارئ، مساء أمس الثلاثاء، بسبب دوي انفجار قوي في الشارع، حيث تقع السفارة، في منطقة أوسترمالم في ستوكهولم.

وقالت الشرطة خلال الليل إن الأدلة تشير إلى أن السفارة تعرضت لإطلاق نار، ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات ولم يتم اعتقال أحد بعد. شرطة السويد وذكرت شرطة السويد أنها عززت الإجراءات الأمنية، حول موقع السفارة.

سبق وجرى إطلاق أعيرة نارية في مايو الماضي بالقرب من السفارة، وفي يناير الماضي جرى إلقاء قنبلة يدوية على المبنى، رغم أنها لم تنفجر.