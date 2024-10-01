الأوراق المطلوبة للتسكين بالمدن الجامعية بالأزهر 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تبدأ جامعة الأزهر، اليوم، تسكين طالبات النقل المقبولات بالمدن الجامعية بمدينة نصر، للعام الدراسي 2025/2024.

وتبدأ أعمال التسكين بطالبات كليات "الطب - طب الأسنان - الصيدلة - التمريض"، يومي الثلاثاء والأربعاء بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

وتنتهي أعمال التسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة، يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر الجاري، بقبول من تخلفن عن التسكين في الأيام المخصصة لهن.

وينشر "الخليج 365" الأوراق المطلوبة للتقدم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، على النحو التالي:

- سداد المصروفات من خلال خدمة فوري على الرقم 6451.

- طبع ملفات التسكين والاستمارات عبر موقع إعلان النتيجة.

- استمارة ضمان مختومة بختم النسر من أحد موظفي الحكومة.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من "الطالب - ولي الأمر - الضامن".

- 5 صور شخصية حديثة 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا.

- شهادة وفاة بالنسبة للوالد.

- الحالات الخاصة "تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية".

- تقرير يفيد عدم الزواج بالنسبة للطالبات.

وأتاحت جامعة الأزهر، أمس، نتيجة التسكين بالمدن الجامعية لطالبات النقل بكليات القاهرة للعام الدراسي الحالي.

ويمكن لطالبات النقل بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة، الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال رقم الجلوس، عبر الرابط التالي: هنا