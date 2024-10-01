شكرا لقرائتكم خبر عن في ولايتين فقط.. خسائر الفيضانات تتجاوز 4 مليارات يورو بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الفيضانات في ألمانيا

الدمام - شريف احمد - تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تلتها بجنوب ألمانيا في يونيو الماضي في وقوع أضرار تقدر قيمتها بنحو 4.1 مليار يورو (4.6 مليار دولار)، وفقا لأرقام صادرة عن اثنتين من الولايات الألمانية الأكثر تضررا وشركات تأمين.وقال وزير مالية ولاية بافاريا، ألبرت فوراكر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ميونخ، إن "حوالي 1.8 مليار يورو من الأضرار غير المؤمن عليها موجودة في بافاريا."وأشارت تقديرات شركات التأمين إلى أن التأمين غطى حوالي 2 مليار يورو من إجمالي الأضرار، بينما جرى الإبلاغ عن خسائر بقيمة 300 مليون يورو في ولاية بادن-فورتمبرج المجاورة.وكانت الفيضانات التي ضربت المنطقة بين مايو و11 يونيو الماضيين بعد هطول أمطار غزيرة، أدت إلى دعوات للحصول على دعم من الحكومة الفيدرالية.وأشار فوراكر إلى أن فيضانات عام 2013 في ألمانيا تسببت في أضرار تقدر بحوالي 8 مليارات يورو في 11 من أصل 16 ولاية ألمانية، بينما تجاوزت الأضرار حتى الآن 4 مليارات يورو في عام 2024 في ولايتين فقط، وتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنهاية العام.