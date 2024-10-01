شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني: على المواطنين أن يحترسوا من المخاطر المحتملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الصيني شي جي بينج إن الصين تتقدم للأمام، ولكن ستكون هناك عقبات وصعوبات.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني في بكين. مخاطر محتملة وأكد الرئيس الصيني أن الطريق إلى الأمام لا يمكن أن يكون سلسًا، قائلًا: على المواطنين أن يحترسوا من المخاطر المحتملة.

وأوضح أنه يجب معارضة الأنشطة الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، كما يجب الحفاظ على مبدأ الصين واحدة.