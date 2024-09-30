شكرا لقرائتكم خبر عن صور| الإعصار هيلين يقتل العشرات ويقطع الكهرباء في عدة ولايات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب إعصار هيلين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى وفاة ما لايقل عن 90 شخصًا في ولايات ساوث كارولاينا وفلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا وتنيسى، وسط مخاوف من العثور على المزيد من الجثث، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وتبذ السلطات في ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة جهودًا كبيرةً للإنقاذ منذ أمس الأحد، بعد أن تسببت رياح وأمطار وعواصف ناجمة عن الإعصار هيلين في انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وتدمير طرق وجسور وأدت إلى فيضانات مدمرة من فلوريدا إلى فرجينيا. ويتجه عدد القتلى جراء الإعصار نحو المئة.

المزيد من الأضرار



تهدد مياه الفيضانات بإلحاق مزيد من الأضرار في ولايتي جورجيا وساوث كارولينا، بينما يعاني جنوب الولايات المتحدة من آثار إعصار هيلين، وهي عاصفة تسببت في تدمير منازل وترك ملايين الأشخاص بدون كهرباء، حتى برغم أن خبراء الأرصاد الجوية توقعوا هبوب العاصفة التالية من المناطق الاستوائية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي حين تم استيعاب إعصار هيلين بالكامل في نظام طقس أكبر، ومرت أسوأ الأمطار، فإن مياه الفيضانات مازالت تتدفق من الجبال، حيث دمرت بلدات على طول الطريق، منها آشيفيل بولاية نورث كارولينا.

وتسببت الفيضانات أيضا في قطع إمدادات المياه العذبة عن السكان، وأبلغت هيئة مياه جرينفيل في ولاية تينيسي السكان بأنها غير متأكدة من موعد إصلاح الأضرار.