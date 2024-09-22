إجلاء نحو 1500 شخص في كوريا الجنوبية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، إجلاء نحو 1500 شخص بسبب الأمطار الغزيرة التي سجلّت مستويات قياسية في المناطق الجنوبية بالبلاد وتسببت بوقوع انهيارات أرضية وفيضانات.وقال المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة: "إن عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم بسبب الأمطار الغزيرة بلغ 1,501 شخص في المناطق الجنوبية، ولم يعد 682 شخصًا منهم بعد إلى منازلهم، ولم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا حتى الآن".وشهدت أقاليم جنوب غيونغ سانغ وجولا أمطارًا غزيرة من يوم الجمعة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في غمر 170 منزلًا، وثلاثة مصانع، ومستشفى واحد، و 4,166 هكتارًا من الحقول الزراعية، وغيرها.يذكر أن كوريا الجنوبية تعرضت في يوليو 2023 لفيضانات قوية تسببت في مصرع 44 شخصًا.