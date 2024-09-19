الحكومة المجرية: الشركة المعنية بقضية "البيجر" وسيط تجاري وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل على أراضينا

أعلنت الحكومة المجرية، أنّ "الشركة المعنية بقضية "البيجر" وسيط تجاري وليس لها موقع تصنيع أو تشغيل على أراضينا".

وكان شركة "غولد أبولو التايوانية" قد أعلنت أن "أجهزة الاتصال التي انفجرت بشكل متزامن"، في لبنان"، من "صنع شريكها المجري".

وأشارت الشركة في بيان إلى أن "غولد أبولو تقيم شراكة طويلة الأمد مع شركة بي إيه سي ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية"، مضيفة أن "الطراز المذكور في تقارير إعلامية تصنّعه وتبيعه بي إيه سي"، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن "شركة "BAC Consulting"، التي ورد أنها زودت الآلاف من أجهزة الاستدعاء التي انفجرت في لبنان هي شركة وهمية إسرائيلية".