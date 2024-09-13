شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بالمزيد.. انهيارات أرضية وقتلى في بنجلاديش بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات بنغلاديش

وعثر عمال الإغاثة على ثلاث جثث أخرى، بما فيها جثتا طفلين، بعد أن دفن منزلهم في منطقة جيلونجها.

سقوط المزيد

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بسبب انهيارات أرضية.ونجمت تلك الانهيارات عن أمطار غزيرة في منطقة "كوكس بازار" في جنوب شرق بنجلاديش.ولقي ثلاثة من أفراد أسرة من الروهينجا حتفهم، بعد أن دفن منزلهم، في انهيار أرضي في مخيم مكتظ للاجئين الروهينجا، في منطقة أوخيا.وكانت أمطار غزيرة قد اجتاحت جنوب شرق بنجلاديش، حيث بلغ منسوب الأمطار 378 ملليمترا على مدينة كوكس بازا أمس.وغرقت مناطق واسعة، ومن المتوقع سقوط المزيد من الأمطار.