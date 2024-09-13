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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بالمزيد.. انهيارات أرضية وقتلى في بنجلاديش بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بسبب انهيارات أرضية.
ونجمت تلك الانهيارات عن أمطار غزيرة في منطقة "كوكس بازار" في جنوب شرق بنجلاديش.
وغرقت مناطق واسعة، ومن المتوقع سقوط المزيد من الأمطار.
ونجمت تلك الانهيارات عن أمطار غزيرة في منطقة "كوكس بازار" في جنوب شرق بنجلاديش.
فيضانات بنغلاديشولقي ثلاثة من أفراد أسرة من الروهينجا حتفهم، بعد أن دفن منزلهم، في انهيار أرضي في مخيم مكتظ للاجئين الروهينجا، في منطقة أوخيا.
وعثر عمال الإغاثة على ثلاث جثث أخرى، بما فيها جثتا طفلين، بعد أن دفن منزلهم في منطقة جيلونجها.
سقوط المزيدوكانت أمطار غزيرة قد اجتاحت جنوب شرق بنجلاديش، حيث بلغ منسوب الأمطار 378 ملليمترا على مدينة كوكس بازا أمس.
وغرقت مناطق واسعة، ومن المتوقع سقوط المزيد من الأمطار.