دول الخليج: نحمل إسرائيل مسؤولية الحرب على غزة أمام المجتمع الدولي

أدان المجلس الوزاري الخليجي العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أكد في البيان الختامي له أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الحرب على غزة أمام المجتمع الدولي، مطالبا بوقف النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وشدد المجلس على أهمية وضع خطة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة، وأكد البيان الختامي على أن حقل الدرة ملكية مشتركة بين المملكة والكويت، كما شدد البيان على أهمية حفظ أمن المنطقة البحري وممراتها المائية، ويؤكد دعمه الكامل لتحقيق أمن واستقرار اليمن.

من جانبه أكد أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في البيان الختامي عن الوقوف على مسافة واحدة في الحرب الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى التوصل مع روسيا والهند والبرازيل لوقف الحرب في غزة وحل دائم وشامل لحل بين فلسطين وإسرائيل.