شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات وانقطاع للكهرباء.. الإعصار ياجي يدمر أجزاء من فيتنام والصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الإعصار ياجي مساره المدمر في آسيا اليوم السبت، إذ أبلغت السلطات في جنوبى الصين وفيتنام عن المزيد من الأضرار والضحايا.

وأودى الإعصار بحياة أكثر من 20 شخصا وأسفر عن إصابة ما يقرب من 200 شخص في الأيام الأخيرة بعد أن ضرب الفلبين فى البداية.

وجرى الإعلان اليوم السبت عن سرعات الرياح التي بلغت 149 كيلومترا في الساعة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تهدأ. الإعصار ياجي في فيتنام وقالت السلطات في شمالى فيتنام إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 78 آخرون، وأعاقت الأمطار الغزيرة أعمال الإنقاذ.

وأكد الجيش تعبئة أكثر من 380 ألفا من رجال الإنقاذ للمساعدة في إزالة الأنقاض والركام بعد الإعصار، وذكرت وسائل إعلام فيتنامية أن عشرات القوارب غرقت أو انفصلت عن مراسيها في خليج هالونج، وهو مقصد سياحي شهير.

وذكرت شركة الكهرباء الحكومية أن إمدادات الكهرباء انقطعت بصورة جزئية في الشمال، بما في ذلك منطقة هانوي. وقف الرحلات الجوية وفى الوقت ذاته، أوقف مطار نوي باي الدولي جميع الرحلات الجوية، كما لقى أربعة أشخاص حتفهم في جزيرة هاينان بجنوبى الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 95 شخصا على الأقل أصيبوا، وضرب إعصار ياجي جزيرة هاينان وأجزاء من مقاطعة جوانجدونج المجاورة يوم أمس الجمعة واستمر طوال الليل.

وتمت تعبئة أكثر من 2200 عامل لاستعادة الكهرباء في هاينان لأكثر من 1.5 مليون أسرة، وكان إعصار ياجي قد اجتاح الفلبين في وقت سابق، وأودى بحياة 16 شخصا على الأقل.