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إعصار ياجي.. رئيس الصين يطالب الحكومات المحلية بحماية أرواح المواطنين

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د ب أ - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - طلب رئيس الصين شي جين بينج من الحكومات المحلية حماية أرواح المواطنين، بعد أن اجتاح إعصار ياجي القوي المقاطعات الجنوبية، بما في ذلك هاينان وقوانجدونج، حسبما ذكرت وكالة أنباء كايليان اليوم السبت.
وقتُل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 95 آخرين في حوادث متعلقة بالعاصفة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
إعصار ياجي القوي اجتاح المقاطعات الجنوبية في الصين - موقع chinadaily
إعصار ياجي القوي اجتاح المقاطعات الجنوبية في الصين - موقع chinadaily

وكان الإعصار ياجي وهو الإعصار الـ11 خلال العام الجاري، وصل إلى اليابسة في الصين أمس الجمعة مرتين، حيث ضرب في البداية إقليم هاينان ثم ضرب إقليم قوانجدونج، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا وتسبب الإعصار في رياح تصل سرعتها القصوى إلى 245 كيلومترا في الساعة.
وأرسلت الحكومة الصينية فرق عمل للإشراف على جهود التعامل مع الفيضانات والأعاصير في المنطقة.
وأرسلت الحكومة الصينية فرق عمل للإشراف على جهود التعامل مع الفيضانات والأعاصير - موقع chinadaily

يذكر أن إعصار ياجي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا في الفلبين.
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MO Nasa

MO Nasa

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