شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم السبت 30 نوفمبر: لا تستسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية وحبه الشديد لأسرته كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها ميله للعيش في الخيال لبعض الوقت، والرومانسية والمزاجية والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تتخلص من شعورك الدائم باليأس والإحباط وتذكر أن فشل محاولة لا يعنى نهاية العالم، وإن المتعة في تذوق النجاح بعد المرور بالعديد من الصعوبات.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تفرض على شريك حياتك أي شيء لا يرغب فيه، وحاول أن تكون صديقاً له حتى يساعدك ذلك في التقرب أكثر منه وتحسين علاقته به.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع نظام غذائى صحى يساعدك على خسارة وزنك الزائد ومارس التمارين الرياضية بإنتظام حتى تشعر دائماً بالنشاط والحيوية.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يقبل على الحياة ويكف عن الاستسلام لليأس والإحباط الدائم.