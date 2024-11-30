شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم السبت 30 نوفمبر: نزهة مع شريك حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الثور يبدأ من 20 أبريل وينتهى في 20 مايو، و يتميز مولوده بالصبر والقوة الشديدة، على الرغم من أنه يمتلك قلب رقيق ممتلئ بالأحاسيس والمشاعر الطيبة، ومن أهم مميزاته عدم اليأس بسهولة.

برج الثور فى حظك اليوم 30 نوفمبر

مولود برج الثور، يعطى كل شيء حقه كما إنه دقيق في عمله ولا يتهاون فيه أبدًا، محب لأسرته يتفانى في اسعادها حتى لو كان ذلك على حساب قلبه وحياته ومشاعره الرقيقة.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

لا تنعى حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك فسوف تجد فى الفترة القادمة من يتجاوب بإيجابية مع مشروعك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

الوقت مناسب لأخذ عطلة وإصطحاب الشريك فى جولة ونزهة خاصة تمكنكم من استعادة أجواء الرومانسية والحب بينكم من جديد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

التمرينات الرياضية ستفيدك فى خسارة الوزن الزائد وتمكنك من استعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك؛ لذلك احرص على ممارستها باستمرار.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

لا تقلق أنت شخص لديه القدرة على الإمساك بمجريات الأمور ولذلك لا تفقد السيطرة على أعصابك ولا تخاف بشأن الوساوس التى فى خيالك، سوف تجد أفراد عائلتك بجانبك هذه الأيام مما سيزيد من ثقتك بنفسك ويدعمك حتى النهاية.