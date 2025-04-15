الامارات | حضور «شبه كامل» في أول أيام الفصل الدراسي الثالث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظم طلبة المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، ورياض الأطفال، في مختلف إمارات الدولة، بالدوام الحضوري في الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2024-2025، الذي انطلق أمس.

وسجل الطلاب حضوراً شبه مكتمل، إذ لم تتجاوز نسب الغياب، التي سجلتها مدارس محدودة، 10%.

وأكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أن انطلاق الفصل الدراسي الثالث يمثل محطة جديدة في مسيرة طلبتنا التعليمية.

وقالت عبر حسابها على منصة «إكس»: «نبدأ فصلاً دراسياً جديداً، ونحن على ثقة تامة بقدرة طلبتنا على تحقيق نتائج مشرّفة، تعكس حجم طموحاتهم الكبيرة»، داعية الطلبة إلى الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة خلال هذا الفصل.

وتم تشكيل فِرَق داخلية لمتابعة سير العملية التعليمية، وترتيب دخول الحافلات للمدرسة، وتسليم الكتب الدراسية.

واستهلت المدارس الفصل الدراسي الثالث بكلمات محفزة للطلبة، مؤكدة أن التكاتف بين عناصر المجتمع المدرسي يعد الأساس لتحقيق عام دراسي استثنائي.

وشهدت المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة، زيارات تفقدية من فرق الأفرع المدرسية، لمتابعة جاهزية الأبنية والصيانة والخدمات، والشؤون الأكاديمية والطلابية.

ومن المقرر أن تستمر الزيارات خلال الأسبوع الأول وفق برمجة زمنية محددة.

وأكدت مديرة مدرسة، رانا حجازي، أن نسبة الالتزام بالحضور تجاوزت 85%، واتسمت مراسم استقبال الطلاب بالمرونة والتنظيم منذ الساعات الأولى، مشيرة إلى تعريف الطالبات بتوجيهات وضوابط الفصل الدراسي الثالث.

وأكد مدير مدرسة، محمد بدواوي، أن اليوم الأول شهد إقبالاً والتزاماً كبيرين من الطلبة وأولياء الأمور، الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم آخر محطات العام الدراسي.

وقالت التربوية، علياء الشامسي، إن الإدارات المدرسية حرصت على حث الطلبة على الاجتهاد وتحقيق التميز.

ووفقاً للتقويم الأكاديمي المعتمد الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، يبلغ عدد أيام التمدرس في العام الأكاديمي الجاري، للطلبة والهيئات بأنواعها 185 يوماً، ويستحوذ الفصل الدراسي الثالث على 52 يوماً (11 أسبوعاً) منها.

وبحسب إفادة الوزارة عبر البرمجة الزمنية، تنطلق امتحانات مواد المجموعة B في الفترة من الثاني إلى الرابع من يونيو المقبل، تزامناً مع إجراء الاختبار التجريبي للطلبة في التواريخ ذاتها، وتتخلل الفصل الدراسي الثالث إجازة عيد الأضحى المبارك من السادس إلى الثامن من يونيو المقبل.

ومن المقرر انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث 10 يونيو، وتستمر حتى 19 يونيو المقبل، على أن تعلن النتائج الامتحانات الختامية من 30 يونيو حتى الثاني من يوليو المقبلين، لتتبعها اختبارات الإعادة في الفترة من الثالث حتى 10 يوليو المقبل.

وخصصت الوزارة الفترة من السابع إلى 10 يوليو لتحليل نتائج امتحانات الإعادة وإصدارها، لتبدأ إجازة الصيف للكوادر الإدارية والتعليمية في 14 يوليو المقبل آخر أيام الدوام المدرسي في العام الدراسي 2024-2025.